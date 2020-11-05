شاب يرد بطريقته الخاصة على الإساءة للرسول

رد عمر أحمد، المنشد الإسلامي، على الإساءة لنبي الله محمد، التي ظهرت خلال الفترة الماضية، بطريقته الخاصة.





عمر أحمد الذي يبلغ من العمر 22 عاما قام بعمل أنشودة، في حب الرسول ونصرته، وتزامنًا مع فتح المسجد الحرام بعد أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وغنى عمر الأنشودة التي جاءت بعنوان: "وخدوني الله معاكم يا زوار النبي" بصوته، في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تخطى عدد مشاهداته الـ2 مليون مشاهدة.



