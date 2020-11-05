تعرف على ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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حقق فريق برشلونة الفوز على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات حتى الآن.  

ونجح يوفنتوس في تحقيق انتصارا كبيرا على فيرينتسفاروزي المجري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات نفس الجولة أيضًا. 

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :- 

1- برشلونة 9 نقاط. 

2- يوفنتوس 6 نقاط. 

3- دينامو كييف نقطة واحدة. 

4- فيرينتسفاروزي المجري نقطة واحدة.

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