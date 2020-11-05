عبد الحليم علي: الكرة المصرية تكتب التاريخ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:37 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد عبدالحليم علي نجم الزمالك السابق، أن الكرة المصرية تكتب التاريخ في 2020، بتأهل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع، "نتمنى أن تخرج المباراة نهائي دوري أبطال بين الأهلي والزمالك، بشكل يليق بحجم دولة مصر".

وأشار إلى لا يتفق مع ثقة وحديث البعض عن ترجيح كفة الزمالك على الأهلي، نظرا لتفوقه في المواجهات الأخيرة، موضحا، "هذا الحديث ليس في كرة القدم".

وتابع، "مباراة الأهلي والزمالك تظل خارج التوقعات ولن يتم حسمها إلا بحالة لاعبي الفريقين علي أرض الملعب، وبكل تأكيد أتمنى فوز الزمالك".

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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