ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة













سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام فريق باشاك شهير التركي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وفاز لايبزيج على باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً.





ويتصدر مانشستر يونايتد تلك المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، وبفارق الأهداف عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.





ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-





1- مانشستر يونايتد 6 نقاط.





2- لايبزيج 6 نقاط.





3- باريس سان جيرمان 3 نقاط.



