نجم الزمالك السابق: أتمني وجود مبادرة بين إدارة القطبين لنبذ التعصب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


طالب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مسؤولي الرياضة فى مصر بتنظيم مباردة صلح بين مجلسي إدارة القلعة الحمراء والبيضاء خلال الفترة المقبلة قبل المباراة النهائية بين الفريقين.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "من الطبيعي حضور محمود الخطيب ومرتضي منصور المباراة النهائية، فلا يجوز أن يكونا فى نفس الملعب ويحدث شييء غير جيد، أو الأفضل عدم حضورهما المباراة النهائية".
 
وأضاف: "أتمني وجود مبادرة بين إدارة القطبين لنبذ التعصب قبل نهائي أفريقيا بين جماهير الأهلي والزمالك".

وصعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

أخبار تهمك

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 14 ساعة

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

03:02 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه