محمد صلاح: هدف الرجاء سبب انتفاضة الزمالك ونحن على موعد مع حرب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق محمد صلاح مدرب فريق الزمالك السابق، على تأهل الأبيض إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، "أتقدم بالشكر للاعبي الرجاء على تسجيلهم للهدف الذي أعاد لاعبي الزمالك لمستواهم الطبيعي".

وتابع، "أوباما يعد من أفضل اللاعبين في مصر، ولكن بعض الجماهير بدأت تفقد الثقة فيه، خاصة مع ضغط المباريات والمشاركة بشكل مستمر، ولكن الزمالك يحتاج إلى أوباما بشكل كبير، وهذا ما أثبتته مباراة اليوم".

وواصل، "الفترة المُقبلة ستشهد حرب كلامية بين المسؤولين بالأهلي والزمالك، مع اقتراب النهائي".

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