ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات

شكك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في نزاهة الانتخابات التي تمت بينه وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن.





وقال "ترامب"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية".





وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير،





اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.





وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".



