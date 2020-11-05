اليوم.. نظر استشكال زوج هالة صدقي على حكم حبسه

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، الاستشكال المقدم من زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهرا، لامتناعه عن دفع نفقة لها ولأبنائها.



