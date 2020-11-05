اليوم.. نظر استشكال زوج هالة صدقي على حكم حبسه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي
مـروة هيـكل
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تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين،  اليوم الخميس، الاستشكال المقدم من زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهرا، لامتناعه عن دفع نفقة لها ولأبنائها. 

وقضت محكمة الأسرة بحبس، زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالًا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال إنّه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة.

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قضية هالة صدقي زوج هالة صدقي الفنانة هالة صدقى

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