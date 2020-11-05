اليوم.. سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث أطفيح

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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تستمع الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة الجنايات، المنعقدة  اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة إلى مرافعة الدفاع خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم قام باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة، وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح" وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات أطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية على 119 متهم وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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