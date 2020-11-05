اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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تصدر الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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