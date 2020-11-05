"الفجر الفني" يكشف تفاصيل لافتة مميزة من عاصي الحلاني بعد انتهاء حفله ويطلب من الأمن عدم مضايقة الجمهور

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تواجد 'الفجر الفني' برفقة النجم عاصي الحلاني، وذلك بعد انتهاء حفله بدار الأوبرا المصرية وتواصل الأمن مع مدير أعماله شريف ضياء للتأكيد أن هناك عدد كبير في انتظار "الحلاني" عند الباب للتصوير معه وانه الأفضل أن يركب سيارته عند الباب الخلفي.

ولكن كانت المفاجأة أن عاصي الحلاني، طلب من شريف ضياء والأمن عدم مضايقة الجمهور وأنه سوف يقوم بالتصوير مع جميع المتواجدين من الجمهور الذين انتظروه بعد الحفل علي امل التصوير معه.


وشهدت الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقي العربية 29 حواراً فنياً بين مصر ولبنان حيث قدم النجم عاصي الحلاني مجموعة من الغنائيات والمواويل الطربية.


قدم عاصي الحلاني تحية لمصر وشعبها وجيشها من خلال اعماله الوطنية ايوا يا مصريين ، كبيرة يا مصر وست الستات يا مصرية ، كما التمع فى مختارات من اغانيه المتميزة التي رسمت ملامح مشواره الفنى وحققت شهرة جماهيرية في ارجاء الوطن العربي كان منها بحبك وبغار، الهوا طاير ، وانا مارق مريت ، رحال فى الدنيا ، قولى قولى ، أن كان عليا ، بالعربى ، مالى صبر التى شاركه ادائها ابنه وليد ، خلى القلب وغيرها الى جانب بانوراما من اعمال عبد الحليم حافظ .

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