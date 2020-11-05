لاتسيو يواجه شبح الاستبعاد من الدوري الإيطالي









تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن عقوبة كبرى ينتظرها الفريق الكروي الأول بنادي لاتسيو الإيطالي، والتي قد تصل إلى الاستبعاد من الكالتشيو.





عقوبة لاتسيو المحتملة في الدوري الإيطالي





وتلقى الفريق الكروي الأول بنادي لاتسيو ضربة قوية، بإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، قبل مباراته أمام زينت الروسي في دوري أبطال أوروبا، مما اضطر الاتحاد الإيطالي للتدخل.





من جانبه ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مكتب المدعي العام الإيطالي فتح تحقيقًا في لاتسيو بسبب انتهاك محتمل للبروتوكول الصحي المعمول به خلال جائحة فيروس كورونا.





وتابعت الصحيفة أن مكتب المدعي العام أجرى مقابلة مع الرئيس كلاوديو لوتيتيو وطبيب النادي إيفو بولشيني، وذلك قبل الحصول على تقارير فحوصات المسحة التي أجريت قبل مباراتي بروج وتورينو.



