الحضري: تمنيته نهائي مصري خالص وكأهلاوي كنت أريد مواجهة فريق آخر













أوضح عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، أنه تمنى أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، مصريا خالصًا، ولكن لانتمائه تمنى أن يكون فريقا غير الزمالك.





وتابع الحضري في تصريحات تليفزيونية، "من وجهة نظري كأهلاوي أرى أن مواجهة فريق غير مصري في المباراة النهائية كان سيكون أفضل خاصة أنها مباراة واحدة وستُقام في مصر".





وأشار إلى أن فرحة النادي الأهلي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا كان في المعقول، نظرا لأن لاعبو الأهلي معتادون على هذا الأمر، على عكس الزمالك الذي كان فرحته كبيرة نظرا لبعده عن البطولة من فترة كبيرة جدًا.





وأكد أن الزمالك تحول لفريق آخر بعد هدف الرجاء في اللقاء، موضحا أن الأبيض في الشوط الأول ليس هو من كان موجودا في الذهاب، وأنه في حال كان استقبل الهدف في الشوط الأول لكانت المباراة ازدادت صعوبة بشكل أكبر.



