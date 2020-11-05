"المرأة الأفريقية" بقنا فى زيارة لقصر الأمير "يوسف كمال"













نظم مكتب قنا لمؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة فريال خليل، زيارة لقصر الأمير يوسف كمال، الذى يعد من اهم المزارات السياحية داخل مدينة نجع حمادى، وذلك فى إطار مساهمة المؤسسة فى نشر الوعى بضرورة التعرف على الأماكن والمعالم السياحية فى مختلف محافظات مصر .













وقالت فريال خليل، إنه تم مسبقا مخاطبة مدير القصر رسميا، الذى اصطحبنا إلى جولة بالقصر والتعرف على نبذة مختصرة عن الأمير يوسف كمال الذى ينتمى إلى أسرة محمد على باشا، وتجولنا داخل القصر وشاهدنا حجرة نوم الأمير، والسلاملك وحجرة لبعض مقتنيات القصر من أوانى مصنوعة من الفضة الخالصة واخرى مصنوعة من الصينى، وأماكن للصلاة مكسوة بالزجاج المعشق بألوان غاية فى الروعة، وانتهت الجولة بمشاهدة حجرة المطبخ المزودة بالأفران الخاصة بالطهى وأماكن لإشعال الأفران بالخشب .















