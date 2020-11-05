إبراهيم سعيد: نهائي إفريقيا سيحظي بمتابعة عالمية









تمني إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، هدوء تصريحات مسؤولي القطبين قبل نهائي أفريقيًا منعًا لحدوث أزمات خاصة وأن هناك دول كثيرة ستتابع المباراة.





وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "نهائي أفريقيا سيحظي بمتابعة عالمية لأنه يحظي بإهتمام كبير خاصة بعد تأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية، وأتمني من الإعلام عدم شحن الجماهير خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "يجب على إدارات الناديين أن يقوما بتهدئة الأمور خلال الفترة القادمة، وأنصح اللاعبين بالتعامل بشكل جيد مع بعضهما".



