إبراهيم سعيد: نهائي إفريقيا سيحظي بمتابعة عالمية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


تمني إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، هدوء تصريحات مسؤولي القطبين قبل نهائي أفريقيًا منعًا لحدوث أزمات خاصة وأن هناك دول كثيرة ستتابع المباراة.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "نهائي أفريقيا سيحظي بمتابعة عالمية لأنه يحظي بإهتمام كبير خاصة بعد تأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية، وأتمني من الإعلام عدم شحن الجماهير خلال الفترة المقبلة".
 
وأضاف: "يجب على إدارات الناديين أن يقوما بتهدئة الأمور خلال الفترة القادمة، وأنصح اللاعبين بالتعامل بشكل جيد مع بعضهما".

وصعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالمنعم سعيد: الولايات المتحدة تعاني الآن من أزمة مركبة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه