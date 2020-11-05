عصام الحضري يبرز دور أبوجبل في تأهل الزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بمستوى أبوجبل حارس مرمى الزمالك في مباراة فريقه أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وأكد الحضري أن الكرة التي تصدى لها أبو جبل خلال أحداث الشوط الأول، هو التي حولت مسار المباراة 180 درجة لصالح الزمالك.

وأوضح أن غياب أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء، أثر بشكل كبير على فريقه، مشيرا إلى أن الزمالك اكمل المباراة بنفس المستوى الذي بدأ به، لصنع نتيجة تاريخية أمام الرجاء، موضحا، "الزمالك لعب 20 دقيقة فقط سجل 4 أهداف".

جدير بالذكر أن الزمالك سيلاقي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

أخبار تهمك

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالمنعم سعيد: الولايات المتحدة تعاني الآن من أزمة مركبة

منذ ساعة و نصف

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه