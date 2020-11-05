عصام الحضري يبرز دور أبوجبل في تأهل الزمالك

















أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بمستوى أبوجبل حارس مرمى الزمالك في مباراة فريقه أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.





وأكد الحضري أن الكرة التي تصدى لها أبو جبل خلال أحداث الشوط الأول، هو التي حولت مسار المباراة 180 درجة لصالح الزمالك.





وأوضح أن غياب أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء، أثر بشكل كبير على فريقه، مشيرا إلى أن الزمالك اكمل المباراة بنفس المستوى الذي بدأ به، لصنع نتيجة تاريخية أمام الرجاء، موضحا، "الزمالك لعب 20 دقيقة فقط سجل 4 أهداف".



