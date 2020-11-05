"الأرصاد" تكشف حقيقية تكرارا ظاهرة الشاهقة المائية مرة أخرى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف محمود شاهين، مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على "الشاهقة المائية" التي حدثت في الاسكندرية ، قائلاً:" الشاهقة كانت داخل البحر الأبيض المتوسط، ولم تكن في محافظة الاسكندرية، ورغم ذلك لم تؤثر على المجرى الملاحى أو المحافظة". 

وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن "الشاهقة المائية"، هي عبارة عن سحب رعدية قاعدتها تكون قريبة جدًا من سطح البحر أو الأرض، معقبًا: "وعندما تكون على البحر تشهد تيارات هوائية متصاعدة وهابطة تسحب معها المياه بسرعات عالية جدًا".

وأكد "شاهين"، أن هذه الظاهرة لن تتكرر خلال الأيام المقبلة، نظرًا لعدم وجود أية توقعات بذلك، لافتًا إلى أنها لا تتسبب في أية أضرار طالما كانت على سطح المياه.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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