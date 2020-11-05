بعد قرار إعتزاله تعرف على نتيجة مسحة الكورونا لشريف منير

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان شريف منير، نتيجه تحليل كورونا المستجد، والتي جاءت سلبية، مشير أنه اجرى المسحة بعد أنباء اصابة البعض في مهرجان الجونة السينمائي.



حبث قال  منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عملت المسحة من باب الاطمئنان الحمد لله سلبي أوصيكم بالكمامة على فكره كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوا مودي ماكانش كويس وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك  بس معلش هي جت كده".  



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