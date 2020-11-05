محافظ الاسكندرية: 2 مليون متر مكعب أمطار سقطت على المحافظة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حجم الأمطار التي سقطت على محافظة الاسكندرية اليوم، قائلا:" خلال ثلاث ساعات إلا ربع سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار"، مشيرًا إلى الإسكندرية شهدت اليوم أول نوة حقيقة

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،: "اليوم كان ثقيلًا على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت على المحافظة، خلال ساعات فقط، وكانت فوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة.

وأضاف أن المحافظة تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلًا عن البنية التحتية التي تساعد على صرف مياه الأمطار، متابعًا:" لدينا 105 ألف مطبق،و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه..سلوك المواطن بشكل عام أنى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة والزبالة".

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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