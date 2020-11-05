موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند فى الدوري الألماني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف نادي بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني الممتاز. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سيجنال ايدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند.

ولم تذاع مباريات الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم على أي قناة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد فشل شبكة بي أن سبورت الحصول على حقوق البث.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد مرور 7 جولات.

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