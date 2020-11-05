إبراهيم سعيد يكشف سر خسارة الرجاء أمام الزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن نادي الرجاء نجح فى الضغط النفسي على لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات المدير الفني والإدارة قبل المباراة.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "التصريحات أثرت على لاعبي الزمالك والجهاز الفني، ونتيجة مباراة الذهاب قريبة للغاية وهو ما حدث من بداية الشوط الول وتخوف لاعبي الأبيض وهناك أخطاء جسيمة فى التشكيل".
 
وأضاف: "كان يجب على باتشيكو مشاركة محمد عبدالغني بدلا من محمود علاء لأنه خاض أخر مباراتين وقدم مستوي مميز للغاية، والبعد عن المباريات أثر على مستوي علاء".

وصعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

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