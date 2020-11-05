محافظ البحر الأحمر: لم نبلغ رسمياً بوجود إصابات بكورونا في الجونة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مديرية الصحة لم تبلغ بشكل رسمي عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في قرية الجونة، مشيرًا إلى وجود فرق طبية متكاملة تشرف على عملية التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها، معقبًا: "أنا بقول حاجة ممكن الناس تكون حاملة للعدوى وجت ورجعت تانى".





وفى سياق آخر أضاف "حنفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المحافظة تمكنت من التعامل مع حجم السيول الضخمة التي ضربت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة في 16 ساعة فقط.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه منذ إعلان قرار غلق بعض الطرق من أجل إعادة تأهيلها وشفط المياه والتعامل مع كميات الأمطار حتى فتحها بعد الانتهاء من صيانتها ومعالجة الأضرار التي طالتها لم نستغرق إلا 16 ساعة فقط.



