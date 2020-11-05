محافظ البحر الأحمر: لم نبلغ رسمياً بوجود إصابات بكورونا في الجونة
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مديرية الصحة لم تبلغ بشكل رسمي عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في قرية الجونة، مشيرًا إلى وجود فرق طبية متكاملة تشرف على عملية التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها، معقبًا: "أنا بقول حاجة ممكن الناس تكون حاملة للعدوى وجت ورجعت تانى".
وفى سياق آخر أضاف "حنفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المحافظة تمكنت من التعامل مع حجم السيول الضخمة التي ضربت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة في 16 ساعة فقط.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه منذ إعلان قرار غلق بعض الطرق من أجل إعادة تأهيلها وشفط المياه والتعامل مع كميات الأمطار حتى فتحها بعد الانتهاء من صيانتها ومعالجة الأضرار التي طالتها لم نستغرق إلا 16 ساعة فقط.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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