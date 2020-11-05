بهذه الكلمات رانا سماحة تهنئ فريق الزمالك للتأهل إلى بطولة إفريقيا
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
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هنأت الفنانة الشابه رانا سماحة، فريق نادي الزمالك للتأهل إلى بطولة أفريقيا أمام النادي الأهلى وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وغردت "سماحة"، قائله: "مبروك الفوز المستحق لنادي الزمالك المصري .. ومتحمسه جدًا للنهائي الحقيقه.. ومبسوطة إن البطولة مصرية .. سواء كانت للأهلي أو #الأهلي ... قصدي #الزمالك".
وغردت "سماحة"، قائله: "مبروك الفوز المستحق لنادي الزمالك المصري .. ومتحمسه جدًا للنهائي الحقيقه.. ومبسوطة إن البطولة مصرية .. سواء كانت للأهلي أو #الأهلي ... قصدي #الزمالك".