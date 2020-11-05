بهذه الكلمات رانا سماحة تهنئ فريق الزمالك للتأهل إلى بطولة إفريقيا

مبروك الفوز المستحق لنادي الزمالك المصري ..

ومتحمسه جدًا للنهائي الحقيقه..

ومبسوطة إن البطولة مصرية ..

سواء كانت للأهلي أو #الأهلي ... قصدي #الزمالك"

.











