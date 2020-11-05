استشاري يوضح الفرق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إسماعيل علي صقر، أخصائي الباطنة، إن هناك تشابها كبيرًا بين أعراض الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، وتشمل الحمى الكحة الجافة والإرهاق ووجع الجسم، ولكن هذه الأعراض تكون أشد في فيروس كورونا. 

وتابع "صقر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الرشح ووجه الحلق واحتقان الانف تكون في الغالب انفلونزا موسمية، مشيرًا إلى أن الاعراض إذا كانت بسيطة فعلى المريض أن يلزم منزله، ويتناول بعض الأدوية لعلاج الأعراض سواء ارتفاع درجة الحراري أو خلافه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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