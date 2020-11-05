نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حمدي "الونش"، أفضل مدافع فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الونش المدافع الأول لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يشارك بشكل أساسي وأتمني من حسام البدري أن يضع الونش فى التشكيل ثم يضع باقي اللاعبين".
 
وأضاف: "الونش تطور بشكل كبير فى الفترة الماضية وكان متهور فى الكثير من الكرات ولكنه يقدم مستوي أكثر من رائع".

وصعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 9 ساعات

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه