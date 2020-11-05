آخر تطورات عقد راموس مع ريال مدريد

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس مع نادي ريال مدريد الإسباني.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن راموس يمتلك عرضين للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.





وأضافت الصحيفة أن المدافع الاسباني يرغب فى البقاء بصفوف نادي ريال مدريد والاعتزال فى صفوفه حيث يقترب من تجديد عقده هذا الموسم.



