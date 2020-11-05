آخر تطورات عقد راموس مع ريال مدريد
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس مع نادي ريال مدريد الإسباني.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن راموس يمتلك عرضين للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.
وأضافت الصحيفة أن المدافع الاسباني يرغب فى البقاء بصفوف نادي ريال مدريد والاعتزال فى صفوفه حيث يقترب من تجديد عقده هذا الموسم.
يذكر أن المدافع الاسباني سيرجو راموس ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة 2021.