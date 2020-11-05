قبل النهائي القاري.. تفوق كاسح للأهلي على الزمالك في المواجهات الإفريقية (أرقام)

ضرب فريق الزمالك موعدا ناريا مع غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المحدد له 27 نوفمبر الجاري على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة الرجاء المغربي بالفوز عليه 1-0 ذهابًا، و3-1 في لقاء الإياب، بينما صعد الأهلي للمباراة النهائية بعدما تفوق على نظيره الوداد البيضاوي بنتيجة 5 – 1 في مجموع المباراتين.





وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ انطلاقها عام 1964 التي يتأهل فيها فريقين من دولة واحدة لنهائي البطولة القارية.





مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ستكون المواجهة رقم 10 بين القطبين في البطولات الإفريقية، حيث سبق وتقابل الفريقين في 9 مباريات افريقية سابقة (8 في دوري الأبطال – 1 بكأس السوبر الإفريقي)، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل 3 مباريات.





سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في شباك الزمالك خلال المواجهات الإفريقية بين الفريقين، بينما سجل الفريق الأبيض 9 أهداف فقط.





أول مباراة جمعت الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا كانت في نهائي كأس السوبر الإفريقي بتاريخ 16 يناير 1994 وفاز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله أيمن منصور، وهو الفوز الوحيد للفريق الزملكاوي في مواجهاته الإفريقية ضد غريمه التقليدي.





تكررت المواجهة بين القطبين مجددا عام 2005 في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي ذهابا وايابا 2-1، 2-0 على الترتيب وصعد وقتها لنهائي البطولة وحصد اللقب القاري.





في عام 2008، تقابل الأهلي مع الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز المارد الأحمر ذهابا 2-1، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإياب 2-2.





تجدد الصدام بين القطبين عام 2012 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز المارد الأحمر 1-0 ذهابا، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الإياب.





آخر مواجهة جمعت الأهلي مع الزمالك كانت في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2013، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، بينما فاز الأهلي في لقاء الإياب بنتيجة 4 – 2.





المفارقة المثيرة أنه في المواجهات السابقة التي جمعت الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012، 2013 استطاع المارد الأحمر مواصلة مشواره في البطولة بعدها وحصد اللقب القاري في النسخ الأربعة التي اصطدم فيها بغريمه التقليدي الزمالك.





الجدير بالذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالاسكندرية.