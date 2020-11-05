مورينيو يدافع عن هاري كين برسالة نارية!









دافع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، عن لاعبه هاري كين بشأن تحايله للحصول على ركلات جزاء.





تصريحات جوزيه مورينيو بشأن كين





وتحدث مورينيو اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لودوجوريتس البلغاري غدًا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.





وقال مورينيو: "بالطبع سنحاول الفوز بالمباراة، في مواجهة أنتويرب لا أعتقد أن الأمر تعلق باللاعبين، بل بالسلوك والطريقة التي واجهنا بها اللقاء".





وتابع: " ألوم نفسي، تعاملنا مع المباريات الإقصائية بجدية ولكن ربما هذه المرة لم نشعر بضغط الأدوار الإقصائية، وبالطبع مرحلة المجموعات مختلفة، انتظرنا قدوم الانتصار إلينا بدلًا من محاولة العثور عليه".





وواصل مورينيو معلقا على ركلة الجزاء التي حصل عليها هاري كين في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي قائلا: "كان في وضع للسيطرة على الكرة وتدخل لالانا عليه بتهور، لماذا تسمون هذا ذكاء؟.





وأوضح: " الذكاء هو الحصول على الكرة وتسجيل هدف، هذه مخالفة، كنت أعتقد أنها ركلة حرة، ولكن الفار قال إنها من داخل منطقة الجزاء لوقوع المخالفة على الخط".





وأتم: "لماذا نتحدث هنا عن الذكاء؟ هاري كين يرغب فقط في تسجيل الأهداف، ولالانا عانى من التهور، لماذا تتحدثون عنا؟ تحدثوا عن ليفربول ومانشستر يونايتد والسيتي وباقي الفرق التي تملك لاعبين أذكياء يحصلون على ركلات جزاء، لا تتحدثوا عن كين".



