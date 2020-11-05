مورينيو يدافع عن هاري كين برسالة نارية!

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements


دافع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، عن لاعبه هاري كين بشأن تحايله للحصول على ركلات جزاء.

تصريحات جوزيه مورينيو بشأن كين

وتحدث مورينيو اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لودوجوريتس البلغاري غدًا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو: "بالطبع سنحاول الفوز بالمباراة، في مواجهة أنتويرب لا أعتقد أن الأمر تعلق باللاعبين، بل بالسلوك والطريقة التي واجهنا بها اللقاء".

وتابع: " ألوم نفسي، تعاملنا مع المباريات الإقصائية بجدية ولكن ربما هذه المرة لم نشعر بضغط الأدوار الإقصائية، وبالطبع مرحلة المجموعات مختلفة، انتظرنا قدوم الانتصار إلينا بدلًا من محاولة العثور عليه".

وواصل مورينيو معلقا على ركلة الجزاء التي حصل عليها هاري كين في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي قائلا: "كان في وضع للسيطرة على الكرة وتدخل لالانا عليه بتهور، لماذا تسمون هذا ذكاء؟.

وأوضح: " الذكاء هو الحصول على الكرة وتسجيل هدف، هذه مخالفة، كنت أعتقد أنها ركلة حرة، ولكن الفار قال إنها من داخل منطقة الجزاء لوقوع المخالفة على الخط".

وأتم: "لماذا نتحدث هنا عن الذكاء؟ هاري كين يرغب فقط في تسجيل الأهداف، ولالانا عانى من التهور، لماذا تتحدثون عنا؟ تحدثوا عن ليفربول ومانشستر يونايتد والسيتي وباقي الفرق التي تملك لاعبين أذكياء يحصلون على ركلات جزاء، لا تتحدثوا عن كين".

أخبار تهمك

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

منذ 36 دقيقة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه