حمادة هلال: "مش هخسر محمد رمضان عشان أغنية وهبقى مبسوط لو اشتغلنا سوا"
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
ولاء عبد الناصر
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علق حمادة هلال في برنامج The insider بالعربي عل كل الأخبار التي تحدثت عن حرب بينه وبين محمد رمضان ،على خلفية كشفهما عن أغنية تحمل العنوان نفسه قائلاً: "حرب ايه نحن داخلين نحارب ، ده اغاني".
حمادة أكد للإعلامي ايلي نخله على أنه لن يخسر صديق بسبب أغنية مشيراً الى أنه طوال حياته لم يتشاجر مع صاحب أو زميل .
وعبر حمادة عن حبه لمحمد رمضان، و عن سعادته فيما لو جمعهما عمل سوياً مشيراً الى أن رمضان ناجح في التمثيل والغناء .
وفيما يخص الجدل الحاصل على اغنية " الشرع محللي أربعة " ، قال حمادة انه قام بتعديل مطلع الأغنية بناء على طلب رجال الدين مشيراً الى أنه يحترم الكبار .
حماده الذي طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان " طحن في طحن " عبر عن سعادته برود أفعال جمهوره و أشار الى أنه تقصد العودة الى ستايل أغانيه القديمة مثل " دايماً دموع " و بخاف " .
وكشف حماده أنه بعد طرح الأغنية فكر لو أنه قدمها مع عدد من المطربين وكان اختياره سيكون لفنانين لم يقدموا هذا الستايل الغنائي حتى يكون هناك اختلاف عن السائد .