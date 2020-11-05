حمادة هلال: "مش هخسر محمد رمضان عشان أغنية وهبقى مبسوط لو اشتغلنا سوا"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

علق حمادة هلال في برنامج The insider بالعربي عل كل الأخبار التي تحدثت عن حرب بينه وبين محمد رمضان ،على خلفية كشفهما عن أغنية تحمل العنوان نفسه قائلاً: "حرب ايه نحن داخلين نحارب ، ده اغاني".
 


حمادة أكد للإعلامي ايلي نخله على أنه لن يخسر صديق بسبب أغنية مشيراً الى أنه طوال حياته لم يتشاجر مع صاحب أو زميل .
 


وعبر حمادة عن حبه لمحمد رمضان، و عن سعادته فيما لو جمعهما عمل سوياً مشيراً الى أن رمضان ناجح في التمثيل والغناء .



وفيما يخص الجدل الحاصل على اغنية " الشرع محللي أربعة " ، قال حمادة انه قام بتعديل مطلع الأغنية بناء على طلب رجال الدين مشيراً الى أنه يحترم الكبار .
 


حماده الذي طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان " طحن في طحن " عبر عن سعادته برود أفعال جمهوره و أشار الى أنه تقصد العودة الى ستايل أغانيه القديمة مثل " دايماً دموع " و بخاف " .
 


وكشف حماده أنه بعد طرح الأغنية فكر لو أنه قدمها مع عدد من المطربين وكان اختياره سيكون لفنانين لم يقدموا هذا الستايل الغنائي حتى يكون هناك اختلاف عن السائد .


أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

منذ 36 دقيقة

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعة الا ربع

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه