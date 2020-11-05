حمادة هلال: "مش هخسر محمد رمضان عشان أغنية وهبقى مبسوط لو اشتغلنا سوا"







حمادة أكد للإعلامي ايلي نخله على أنه لن يخسر صديق بسبب أغنية مشيراً الى أنه طوال حياته لم يتشاجر مع صاحب أو زميل .









وعبر حمادة عن حبه لمحمد رمضان، و عن سعادته فيما لو جمعهما عمل سوياً مشيراً الى أن رمضان ناجح في التمثيل والغناء .











وفيما يخص الجدل الحاصل على اغنية " الشرع محللي أربعة " ، قال حمادة انه قام بتعديل مطلع الأغنية بناء على طلب رجال الدين مشيراً الى أنه يحترم الكبار .









حماده الذي طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان " طحن في طحن " عبر عن سعادته برود أفعال جمهوره و أشار الى أنه تقصد العودة الى ستايل أغانيه القديمة مثل " دايماً دموع " و بخاف " .









وكشف حماده أنه بعد طرح الأغنية فكر لو أنه قدمها مع عدد من المطربين وكان اختياره سيكون لفنانين لم يقدموا هذا الستايل الغنائي حتى يكون هناك اختلاف عن السائد .







علق حمادة هلال في برنامج The insider بالعربي عل كل الأخبار التي تحدثت عن حرب بينه وبين محمد رمضان ،على خلفية كشفهما عن أغنية تحمل العنوان نفسه قائلاً: "حرب ايه نحن داخلين نحارب ، ده اغاني".