نجم الزمالك السابق: ساسي عاد لمستواه
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
محمد جمال
Advertisements
صعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.
وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق كان بعيدًا عن مستواه فى الشوط الأول ولكنه نجح فى العودة بسبب خبراته.
وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق فى هذه المباريات وقدم أداء مذهل ومنح اللاعبين فرص أهداف".
وأضاف: "أحمد عيد بعيد عن مستواه والمباراة كبيرة عليه للغاية وكان من الأفضل عدم مشاركته فى هذه المباراة، وأشرف بن شرقي العقل المفكر لنادي الزمالك".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا