نجم الزمالك السابق: ساسي عاد لمستواه





صعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.





وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق كان بعيدًا عن مستواه فى الشوط الأول ولكنه نجح فى العودة بسبب خبراته.





وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق فى هذه المباريات وقدم أداء مذهل ومنح اللاعبين فرص أهداف".