نجم الزمالك السابق: ساسي عاد لمستواه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 

صعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق كان بعيدًا عن مستواه فى الشوط الأول ولكنه نجح فى العودة بسبب خبراته.

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق فى هذه المباريات وقدم أداء مذهل ومنح اللاعبين فرص أهداف".
 
وأضاف: "أحمد عيد بعيد عن مستواه والمباراة كبيرة عليه للغاية وكان من الأفضل عدم مشاركته فى هذه المباراة، وأشرف بن شرقي العقل المفكر لنادي الزمالك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف الرجاء ساسي دوري أبطال إفريقيا الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 11 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد : هذا الثلاثي الأفضل في القمة 117

تعليق ناري من إبراهيم سعيد بعد تصريحات كارتيرون

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

إبراهيم سعيد: فرجاني ساسي لعب أمام المصري بـ"الشوكة والسكينة"

رضا عبدالعال: "الفلوس" وراء رحيل رمضان صبحي وفتحي والسعيد

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على تولى باتشيكو تدريب الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه