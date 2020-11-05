باريس سان جيرمان يسقط أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
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حقق لايبزيج الألماني فوزا مفاجئا على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب (ريد بول أرينا)، تقدم الفريق الباريسي أولاً في النتيجة بشكل مبكر وبعد 6 دقائق فقط من صافرة البداية بقدم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وكان بإمكان نفس اللاعب إنهاء اللقاء «إكلينيكياً» في أول 15 دقيقة فقط بهدف آخر لولا أنه أهدر ركلة جزاء.

ثم جاء العقاب من جانب أصحاب الأرض الذين انتفضوا بعد ذلك ونجحوا أولاً في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق عن طريق لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وفي الشوط الثاني، استمر مسلسل انتفاضة الفريق الألماني، ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 57 من ركلة جزاء سجلها الجناح السويدي إيميل فورسبيرغ.

تعقدت مهمة الـ«بي إس جي» في العودة للمباراة بعد ذلك إثر طرد لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي ببطاقتين صفراوتين في الدقيقة 69، قبل أن يلعب بتسعة لاعبين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد طرد بريسنيل كيمبيمبي ببطاقتين صفراوتين أيضاً.

وبهذه النتيجة المفاجئة، تزداد المنافسة اشتعالاً على بطاقتي التأهل في المجموعة، حيث رفع الفريق الألماني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سقط هو الآخر بنفس النتيجة خارج قواعده أمام باشاك شهير التركي.

بينما تجمد رصيد وصيف بطل أوروبا عند 3 نقاط بعد أن تكبد خسارته الثانية في المجموعة، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف أمام باشاك شهير (الرابع).

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