قبل نهائي دوري الأبطال.. بشرة خير للزمالك في المواجهات المصرية بالنهائيات القارية





الزمالك تفوق على الرجاء بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل للنهائي الأفريقي متفوقا في مجموع المباراتين على بطل المغرب بنتيجة 4 - 1.





ويواجه الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي مصر خالص بالبطولة القارية للمرة الأولي في التاريخ، كما أنها أول مرة يصعد فيها فريقين من دولة واحدة لنهائي البطولة منذ انطلاقها عام 1964.





وتعد هذه المرة الثالثة التي يتقابل فيها فريقين مصريين في نهائيات البطولات الإفريقية، حيث سبق وتقابل الزمالك مع الأهلي والمقاولون في نسختين من بطولة كأس السوبر الإفريقي عامي 1994، 1997، وفاز بهما الفارس الأبيض:





- 1994:





تقابل الزمالك الفائز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية في النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم 16 يناير 1994 في جنوب إفريقيا، وفاز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله أيمن منصور ليمنح فريقه لقب البطولة.





- 1997:





التقي الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا مع المقاولون العرب بطل كأس الكؤوس الإفريقية في النسخة الخامسة من بطولة كأس السوبر الإفريقي عام 1997، وحسم الفارس الأبيض لقب البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.





تأهل فريق الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.