أستاذ مناعة يُحذر: فيروس كورونا سيأخذ الكثيرين في هذه الحالة

علق الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، على ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا اليوم، قائلًا: "أصبح هناك استهتار بين المواطنين"، متابعًا: "الأعداد كبيرة في أوروبا أكثر من الموجة الأولى، إحنا مبنهزرش".





واشتكمل "مصباح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"،: "مش لاقي أمارة للفتونة دي"، معقبًا: "لا يجب أن نستهتر، ويجب أن نلتزم بالإجراءات الوقائية".





وأكد أن هناك نوع من الشفافية لدى الحكومة فيما يخص فيروس كورونا، مستطردًا: "أتعجب من قلق الحكومة بشأن فيروس كورونا وإهمال المواطن"، لافتًا إلى أن الحكومة بذلك مجهودًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، معلقًا: "هذا المرض سأخذ الكثيرين، وسيكلف الدولة مبالغ طائلة في حالة عدم الالتزام".



