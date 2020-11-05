أستاذ مناعة يُحذر: فيروس كورونا سيأخذ الكثيرين في هذه الحالة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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علق الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، على ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا اليوم، قائلًا: "أصبح هناك استهتار بين المواطنين"، متابعًا: "الأعداد كبيرة في أوروبا أكثر من الموجة الأولى، إحنا مبنهزرش".

واشتكمل "مصباح"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"،: "مش لاقي أمارة للفتونة دي"، معقبًا: "لا يجب أن نستهتر، ويجب أن نلتزم بالإجراءات الوقائية".

وأكد أن هناك نوع من الشفافية لدى الحكومة فيما يخص فيروس كورونا، مستطردًا: "أتعجب من قلق الحكومة بشأن فيروس كورونا وإهمال المواطن"، لافتًا إلى أن الحكومة بذلك مجهودًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، معلقًا: "هذا المرض سأخذ الكثيرين، وسيكلف الدولة مبالغ طائلة في حالة عدم الالتزام".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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