تشيلسي يعبر عقبة رين في دوري أبطال أوروبا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حقق نادب تشيلسي الإنجليزي فوز عريض على حساب  ستاد رين الفرنسي 3 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة عن طريق الألماني تيمو فيرنر من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة 41

وفي الدقيقة 50 سجل تامي ابراهام الهدف الثالث لتشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارةالمجموعة، فيما تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب إشبيلية على كراسنودار الروسي 3 / 2.

وتقدم كراسنودار في الدقيقة 17 عن طريق مجمود سيلمانوف، قبل أن يضيف زميله ماركوس بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 42 سجل إيفان راكيتيتش الهدف الأول لإشبيلية، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدف التعادل في الدقيقة 69، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع إشبيلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف تشيلسي المتصدر، فيما تجمد رصيد كراسنودار عند نقطة في المركز الثالث.

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