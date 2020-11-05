ميسي يقود برشلونة لعبور عقبة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
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حقق برشلونة الإسباني فوزا صعبا وغاليا على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط، ليظل متربعاً على القمة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه يوفنتوس، فيما احتل دينامو كييف وفرينكفاروش المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة.

على ملعب (كامب نو)، افتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جيرارد بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وعادت الإثارة للقاء من جديد، بعدما قلص دينامو كييف الفارق، عقب إحراز فيكتور تسيغانكوف هدفاً للضيوف في الدقيقة 75.

وفي العاصمة المجرية بودابست، حقق يوفنتوس فوزا كبيراً 4-1ً على مضيفه فريكفاروش، ليصالح جماهيره عقب خسارته الموجعة صفر-2 أمام ضيفه برشلونة في الجولة الماضية.
وأحرز الإسباني ألفارو موراتا الهدفين الأول والثاني ليوفنتوس في الدقيقتين السابعة و60، ثم أضاف باولو ديبالا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وجاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل لاشا دفالي لاعب الفريق المجري هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، فيما أحرز فرانك بولي هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 90.

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يوفنتوس وبرشلونه يوفنتوس ميسي برشلونة

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