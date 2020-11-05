بوروسيا دورتموند يهزم بروج بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تصدر فريق بوروسيا دورتموند الألماني، المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي 3/صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

وتقدم دورتموند عن طريق ثورجان هازارد في الدقيقة 14، قبل أن يضيف النرويجي إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 32 سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32.

ورفع دروتموند رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

,ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل فريق لاتسيو الإيطالي مع مضيفه زينيت الروسي 1 / 1،

وتقدم زينيت عن طريق أليكساندر أيروخاين في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل لاتسيو عن طريق فيلبي كايسيدو في الدقيقة 82.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما حصد زينيت أول نقطة له في المجموعة محتلا المركز الرابع والأخير.

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