الري تكشف دلالة تغيير لون مياه النيل.. وموعد عودتها لطبيعتها

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمشرف العام على مركز التنبؤات، إنهم لاحظوا تغير لون النيل في القاهرة اليوم وتحوله إلى اللون الأصفر أو البني.





وأشارت "السيد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أنها ظاهرة طبيعية وتدل على أن مخرات السيول تعمل بشكل جيد وأن الأمطار والسيول وصلت إلى النيل بدون وقوع أضرار.





وأضافت، أن العكارة وصلت للنيل بالقاهرة، وخلال يوم أو إثنين ستترسب بالقاع وستعود المياه للونها الطبيعي، مؤكدة أن العكارة ليس لها أضرار.

هذا، وفوجئ المواطنون، الأربعاء، بسيطرة حالة من التعكير على مياه نهر النيل، مما أثار خوف المصريين من تأثير تلك العكارة على مياه الشرب وتسببها في الأمراض، وهو ما نفاه المسئولون إلا أن هناك عدة تأثيرات آخرى نتجت عن حالة العكارة بالنيل.





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز ردود الفعل من المسئولين بشأن حالة العكارة التي تشهدها مياه النيل خلال الساعات الحالية، وكشفت تلك الردود مزايا وعيوب عكارة النيل:









- الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أكد أن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، وهذه العكارة ليس لها تأثير سلبى على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وتختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.





- أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن ضعف المياه عن قرية باسوس مركز القناطر الخيرية، وذلك نظرا لارتفاع عكارة النيل، مشيرة إلى أنها ستعود لطبيعتها بالقرية فور مرور عكارة النيل، وسيتم تشغيل الآبار الارتوازية بكامل طاقتها لسد عجز ضعف المياه.





- المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والعضو المنتدب قال إن محطات المياه التى توقفت تم توقفها بسبب ارتفاع عكارة النيل نتيجة السيول، محطة الصعايدة بمغاغة وعدد من محطات بنى مزار من بينها محطة بنى صامت ومحطة السلام وموقعها شرق النيل وقد تم تشغيل محطات الشيخ فضل الارتوازى والناصرية شرق النيل لتعويض توقف هذه المحطات وبذلك تم توفير مياه للمواطنين شرق النيل، وفيما يخص مناطق غرب اليوسفى فقد تم تشغيل مجمع محطات صندفا على البحر اليوسفى والتى تقوم بتغذية صندفا وتوابعها وكذلك محطة معصره حجاج تعمل بكفاءه وتغذى المعصره وتوابعها وأن جميع المحطات الارتوازى بأشروبه وبردونه واعطو الجرنوس تعمل بكفاءه وتغذى قرى غرب مركز بنى مزار.



