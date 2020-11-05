يوفنتوس يقهر فريكفاروش بالأربعة في دوري أبطال أوروبا





وأحرز الإسباني ألفارو موراتا الهدفين الأول والثاني ليوفنتوس في الدقيقتين السابعة و60، ثم أضاف باولو ديبالا الهدف الثالث في الدقيقة 73.





وجاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل لاشا دفالي لاعب الفريق المجري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، فيما أحرز فرانك بولي هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 90.

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على حساب مضيفه فريكفاروش المجري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.