محافظ الإسكندرية: المحافظة تتعرض لـ19 نوة خلال العام

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشاهقة المائية التي شهدتها الإسكندرية اليوم ناتجة عن الرياح والغيوم، وتنتج عن النوات التي تلحق بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الإسكندرية تستعد لموسم النوات بداية من شهر مارس، متابعًا: "لدينا أسطول عربات للصرف الصحي".

وأوضح أن الإسكندرية تتعرض لـ19 نوة خلال فصل الشتاء، وأن اليوم كان أولى النوات الحقيقية لمحافظة الإسكندرية هذا العام، لافتًا إلى أن الأمطار استمرت لمدة 3 ساعات.

وأشار إلى أن الأمطار التي شهدتها الإسكندرية اليوم كانت غزيرة رغم أنه تم إبلاغهم من قبل أنها ستكون متوسطة، وأن هناك إجراءات عاجلة لتصريف مياه الأمطار ورفع آثارها من الشوارع.

ونوه محافظ الإسكندرية، بأن هناك قدرة استيعابية للمحطات تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب من المياه، لافتًا إلى أن الإسكندرية لديها أكثر من 150 سيارة شفط مياه.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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