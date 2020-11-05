التأهل الثامن.. تاريخ مشاركات الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم فريق الزمالك تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعدم تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي بالفوز عليه ذهابًا في الدار البيضاء بالمغرب بنتيجة 1-0، وتكرار فوزه في لقاء الإياب مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3 – 1.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له 27 نوفمبر الجاري في نهائي مصري خالص للمرة الأولي بالبطولة القارية، كما أنها أول مرة في تاريخ البطولة يتأهل فيها فريقين من دولة واحدة للمباراة النهائية منذ انطلاقها عام 1964.





ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ الزمالك في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا:





صعد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا في 7 نسخ سابقة للبطولة القارية، نجح في التتويج بلقب البطولة 5 مرات ويحتل المرتبة الثانية بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي في قائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب خلف النادي الأهلي المتصدر بـ8 ألقاب، بينما فشل الفارس الأبيض في حصد اللقب مرتين فقط طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة.





- 1984: تقابل مع شوتنج ستارز النيجيري، وفاز ذهابا وايابا 2 – 0 ، 1-0 على الترتيب وحصد لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه





- 1986: واجه فريق أفريكا سبورتس الإيفواري وتبادل الفريقين الفوز ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 2-0، وحسم الفريق الأبيض لقبه الثاني بركلات الترجيح 4 – 2.





- 1993: التقي مع فريق كوتوكو الغاني وانتهت مباراتي الذهاب والاياب بالتعادل السلبي، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بركلات الترجيح 7 -6 .





- 1994: تقابل الزمالك مع الترجي التونسي وتعادل الفريقين سلبيا في مصر، وفاز بطل تونس في لقاء الإياب بنتيجة 3 – 1 ليخسر الفارس الأبيض لقب البطولة.





- 1996: توج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على فريق شوتنج ستارز بركلات الترجيح 5 -4 بعدما تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة واحدة 2-1.





- 2002: حصد الزمالك لقب البطولة القارية على حساب الرجاء المغربي بعد التعادل سلبيا في المغرب، وفوز الفارس الأبيض بهدف تامر عبد الحميد في القاهرة وهو آخر ألقاب الفريق بالبطولة.





- 2016: واجه الزمالك صنداونز الجنوب إفريقي، وخسر ذهابا 3-0، وفاز ايابا 1-0 وخسر لقب البطولة.



