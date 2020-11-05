التأهل الثامن.. تاريخ مشاركات الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
حسم فريق الزمالك تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعدم تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي بالفوز عليه ذهابًا في الدار البيضاء بالمغرب بنتيجة 1-0، وتكرار فوزه في لقاء الإياب مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3 – 1.
وضرب الزمالك موعدا ناريا مع فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له 27 نوفمبر الجاري في نهائي مصري خالص للمرة الأولي بالبطولة القارية، كما أنها أول مرة في تاريخ البطولة يتأهل فيها فريقين من دولة واحدة للمباراة النهائية منذ انطلاقها عام 1964.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ الزمالك في المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا:

صعد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا في 7 نسخ سابقة للبطولة القارية، نجح في التتويج بلقب البطولة 5 مرات ويحتل المرتبة الثانية بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي في قائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب خلف النادي الأهلي المتصدر بـ8 ألقاب، بينما فشل الفارس الأبيض في حصد اللقب مرتين فقط طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة.

- 1984: تقابل مع شوتنج ستارز النيجيري، وفاز ذهابا وايابا 2 – 0 ، 1-0 على الترتيب وحصد لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه

- 1986: واجه فريق أفريكا سبورتس الإيفواري وتبادل الفريقين الفوز ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 2-0، وحسم الفريق الأبيض لقبه الثاني بركلات الترجيح 4 – 2.

- 1993: التقي مع فريق كوتوكو الغاني وانتهت مباراتي الذهاب والاياب بالتعادل السلبي، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بركلات الترجيح 7 -6 .

- 1994: تقابل الزمالك مع الترجي التونسي وتعادل الفريقين سلبيا في مصر، وفاز بطل تونس في لقاء الإياب بنتيجة 3 – 1 ليخسر الفارس الأبيض لقب البطولة.

- 1996:  توج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على فريق شوتنج ستارز بركلات الترجيح 5 -4 بعدما تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة واحدة 2-1.

- 2002: حصد الزمالك لقب البطولة القارية على حساب الرجاء المغربي بعد التعادل سلبيا في المغرب، وفوز الفارس الأبيض بهدف تامر عبد الحميد في القاهرة وهو آخر ألقاب الفريق بالبطولة.

- 2016: واجه الزمالك صنداونز الجنوب إفريقي، وخسر ذهابا 3-0، وفاز ايابا 1-0 وخسر لقب البطولة.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقهر الرجاء بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد تأهل الزمالك إلى نهائي إفريقيا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

10:31 م

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

04:58 م

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه