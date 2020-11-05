عاطل يقتل زوجة شقيقه تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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قتل عاطل زوجة شقيقه، أمس الأربعاء، بسكين المطبخ، وهو تحت تأثير المخدرات، أثناء دخولها مسكنها بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقتل عاطل زوجة شقيقة بسكين مطبخ، وطعنها طعنتين بجسدها، مما أدى إلى وفاتها فور وصولها للمستشفى. 

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال نجل المجني عليها 18 عامًا، أقر أن المتهم، كان يتناول المخدرات قبل ارتكابه الواقعة، وأنه قتلها أثناء دخولها المنزل، حيث أنه يسكن معهما في نفس العقار بالدور الأول. 

جرى نقل جثة المتوفاة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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