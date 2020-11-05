مورينيو يُدافع بقوة عن نجم توتنهام

قام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، بالدافع عن نجم فريقه وقائده هاري كين، بعد الهجوم عليه مؤخرًا بسبب ما تردد عن مزاعم تحايله للحصول على ضربة جزاء خلال مباراة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









وسقط كين داخل المنطقة بعد تدخل من آدم لالانا لاعب وسط برايتون ليحصل على ركلة جزاء لتوتنهام سجلها بنفسه.







ورد مورينيو على سؤال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل رحلة الفريق لمواجهة لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي، عن ما إذا كان المهاجم الإنجليزي تحايل للحصول على ركلة جزاء قائلاً "انت مرتبك. لأنك يمكن أن تتحدث عن بعض لاعبي مانشستر يونايتد، أو مانشستر سيتي أو ليفربول أو تشيلسي، وتتحدث عن هاري كين؟.







"كان في موقف يسمح له بالسيطرة على الكرة في مكان خطير، وارتكب لالانا تدخلا متهورا وخطأ. ما تتحدث عنه يتعلق بكونك ذكي أم لا؟ عندما تكون ذكيا توقف الكرة وتسدد وتسجل. كانت فرصة لكين وخطأ من لالانا".







وقال "لماذا تتحدث عنا؟ تحدث عن ليفربول ومانشستر يونايتد. تحدث عن ركلات جزاء ترى فيها لاعب ذكي يقترب من لاعب اخر ويضربه وتجدهما على الأرض.







"لا تتحدث عن هاري كين. عندما أقول إن فريقي جاهز للمنافسة، لا أتحدث عن ذلك. أتحدث عن الفوز 2-1 على فريق برايتون القوي والهيمنة على المباراة".