نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرطه الوحيد من أجل الموافقة على الخروج من القلعة الحمراء والرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق، على سبيل الإعارة.

ورفض الشيخ، مبدأ الخروج على سبيل الإعارة وتمسك بالخروج بصورة نهائية خاصةً أنه يمتلك العديد من العروض التي ترغب في خدماته.

ومنح موسيماني الضوء الأخضر لإدارة ناديه، من أجل الموافقة على إعارة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، ضمن انتقالات الموسم الجديد.

ويأتي قرار المدرب، لعدم الاعتماد على لاعبه في الموسم الجديد، وكثرة اللاعبين داخل مركزه بالإضافة إلى تراجع مستواه مؤخرًا.

ويسعى ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري، للتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفهما خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمور لم يتم حسمها حتى الآن.

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