أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.





- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال الصعيد.





- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).





- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: