أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الخميس
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الخميس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.
طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).
- أمطار متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.
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