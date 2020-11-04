ليفربول مهدد بفقدان محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يواجه أزمة كبيرة باحتمالية فقدان نجمه المصري محمد صلاح في فترة الإعداد للموسم المقبل وربما في المباريات الأولى في ذلك الموسم.





وأشارت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية بأن ذلك يأتي بعد أن أعلن منتخب مصر الأولمبي عن نيته في استدعاء صلاح من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك قلق في ليفربول من استدعاء صلاح لقائمة منتخب مصر في الأولمبياد الأمر الذي يعني غيابه عن تحضيرات ما قبل الموسم وربما بداية الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن البرازيل فازت بالميدالية الذهبية في ريو دي جانيرو بفضل نيمار الذي قاد منتخب السيليساو في تلك النسخة.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من المقرر أن يشارك محمد صلاح أيضًا مع المنتخب المصري الأول عندما تنطلق كأس الأمم الأفريقية في فبراير المقبل.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا الأمر من شأنه أن يبعد صلاح عن ليفربول خلال وقت طويل من الموسم، حيث حجزت مصر مكانها في البطولة التي تستضيفها الكاميرون.





كما سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تصريحات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري والتي قال فيها: "الجهاز الفني للفريق والاتحاد المصري لكرة القدم لديهم الرغبة في استدعاء محمد صلاح للأولمبياد".





وأضاف: "صلاح لاعب عالمي وآمل أن يتمكن من اللعب معنا في الأولمبياد".





واختتم غريب تصريحاته قائلاً:"عندما يكون لديك مثل هذا اللاعب في فريقك، ستكون أهداف الفريق مختلفة".