لأول مرة في التاريخ.. فريقان من دولة واحدة بنهائي دوري أبطال إفريقيا





سجل أهداف الزمالك في مباراة الليلة ضد الرجاء، فرجاني ساسي، مصطفي محمد "هدفين"، وجاء هدف الفريق المغربي عن طريق اللاعب بين مالانجو.





وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي في الدار البيضاء انتهت بفوز الفارس الأبيض ايضا بنتيجة 1 - 0 ليحجز بطاقة العبور للمباراة النهائية متفوقا على بطل المغرب بنتيجة 4 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ويضرب موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الأهلي.





وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي يصعد فيها فريقين من دولة واحدة إلى نهائي البطولة القارية منذ انطلاق نسختها الأولي عام 1964.





وستقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالاسكندرية.





تأهل فريق الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالاسكندرية في إياب نصف نهائي البطولة.