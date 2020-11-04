زيزو وحامد يخضعان لاختبار منشطات بعد نهاية مباراة الرجاء

خضع أحمد سيد زيزو وطارق حامد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار منشطات عقب نهاية مواجهة الفريق أمام الرجاء المغربي وذلك بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".





وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد "هدفين" .





ويلاقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على الأراضي المصرية، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.



