محافظ الإسكندرية يكشف عن سبب الهبوط الأرضي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
هبوط أرضي
هبوط أرضي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هيئة الأرصاد أبلغت المحافظة بأن يوم السبت المقبل ستشهد المحافظة أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها الأحد وستسمر حتى يوم الاثنين، بينما غدًا وبعد غد ستكون الأمطار خفيفة، متابعًا: "كمية الأمطار التي سقطت على المحافظة أكبر من القدرة الاستيعابية ولكننا نتعامل معها".

وعن الهبوط الأراضى الذى شهدته المحافظة اليوم، أوضح "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ذلك كان بسبب سير سيارة نقل على ماسورة صرف صحى بقطر 1200 ميلى، تعمل منذعام 1959.

وأضاف:  "في الأول قلنا أنها ماسورة مياه ولكن بعد الفحص تبين أنها ماسورة صرف صحى تعمل منذ 60 عام"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ اللازم تجاه الهبوط وجارى معالجة الأمر.

هذا، وشهدت منطقة العصافرة شرقي محافظة الإسكندرية، قبل قليل، هبوطا أرضيا مفاجئ، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بوقوع هبوط أرضي بشارع 45 مع شارع 15 بمنطقة العصافرة، وانتقل مسؤولو حي المنتزة إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بقطر 3 متر وعمق متر ونصف، وتجمهر العديد من أهالي المنطقة تفاديا لحدوث أي أضرار بالسيارات والمارة بالشارع، وسط حالة من القلق خشيتا من إتساع بقعة الهبوط.

واستغاث عدد من سكان العقارات المجاورة لموقع الهبوط بمسئولي محافظة الإسكندرية، خوفا من تضرر أساسات العقارات من الهبوط الأرضي. فيما أكد اخرون أن الهبوط لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الإسكندرية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يزف بشرى سارة بشأن بقاء راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب أفضل مدافع فى مصر

منذ نصف ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 9 ساعات

بموت حرفيا.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ 41 دقيقة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يتمسك بشرطه الوحيد من أجل الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

هبوط أرضي يتسبب في سقوط سيارة مُحملة بالأسمنت بالإسكندرية

تكرار حالات الهبوط الأرضي بالأقصر.. والمحافظ يشدد على مراجعة أعمال الحفر لمواسير المياه والصرف

عاجل.. هبوط أرضي مفاجئ بالعصافرة في الإسكندرية (صور)

تفاصيل الهبوط الأرضى المفاجئ في شارع 45 شرق الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: جاري العمل على معرفة سبب الهبوط الأراضى بشارع جمال عبد الناصر

محافظ الإسكندرية يكشف حجم العائد من التصالح على مخالفات البناء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

12:50 ص

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه