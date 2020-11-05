محافظ الإسكندرية يكشف عن سبب الهبوط الأرضي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هيئة الأرصاد أبلغت المحافظة بأن يوم السبت المقبل ستشهد المحافظة أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها الأحد وستسمر حتى يوم الاثنين، بينما غدًا وبعد غد ستكون الأمطار خفيفة، متابعًا: "كمية الأمطار التي سقطت على المحافظة أكبر من القدرة الاستيعابية ولكننا نتعامل معها".





وعن الهبوط الأراضى الذى شهدته المحافظة اليوم، أوضح "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ذلك كان بسبب سير سيارة نقل على ماسورة صرف صحى بقطر 1200 ميلى، تعمل منذعام 1959.





وأضاف: "في الأول قلنا أنها ماسورة مياه ولكن بعد الفحص تبين أنها ماسورة صرف صحى تعمل منذ 60 عام"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ اللازم تجاه الهبوط وجارى معالجة الأمر.





هذا، وشهدت منطقة العصافرة شرقي محافظة الإسكندرية، قبل قليل، هبوطا أرضيا مفاجئ، دون حدوث أي من الإصابات.





تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بوقوع هبوط أرضي بشارع 45 مع شارع 15 بمنطقة العصافرة، وانتقل مسؤولو حي المنتزة إلى موقع البلاغ.





تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بقطر 3 متر وعمق متر ونصف، وتجمهر العديد من أهالي المنطقة تفاديا لحدوث أي أضرار بالسيارات والمارة بالشارع، وسط حالة من القلق خشيتا من إتساع بقعة الهبوط.



