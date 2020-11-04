أحمد مرتضى وحمادة أنور يهنئان لاعبي الزمالك بالفوز على الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تواجد أحمد مرتضي وحمادة أنور عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك في غرف خلع ملابس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي.

وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد "هدفين" ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.

وفي سياق متصل، احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك داخل غرفه خلع الملابس  بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 3-1.

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