شاهد.. موسى منفعلًا على سائقي السكة الحديد "الناس بتبكي في القطارات"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:16 ص
شيماء حسن
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استنكر الإعلامي، أحمد موسى، تصرفات عدد من سائقي قطارات السكة الحديد لقيامهم بعمل إضراب على مدار يومين بسبب المطالب الفئوية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: " لا وقت الآن للمطالب الفئوية لعمال السكة الحديد، هو أنا دافع المليارات علشان فئة تتحكم في مصير الناس"

وأضاف " لو مش خايف على مصلحتك خاف على مصلحة الناس، أنت وظيفتك أمام للناس، وإنما الناس قاعدة في القطارات بتبكي، الناس جاية علشان تتعالج وتقضي مصالحها حرام يحصل فيهم كده".

وتابع موجهًا رسالة إلى سائقي القطارات "بتتحكم بصفتك إيه، عايز تلوي ذراع البلد يعني، فضيحة لما ألاقي واحد مسئول عن نقل المواطنين يعطل الدنيا".

واستطرد "أي سائق قطار يرفض العمل يرحل وهنجيب ألف واحد مكانه، هتروح من ربنا فين، مفيش رحمة الركاب ملقوش مية ولا أكل، بعض السائقين قرروا تعطيل القطارات عن عمد ولم يراعوا الناس وهذه جريمة".

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة.

خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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